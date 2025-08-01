Gençlerbirliği TSYD Kupası'nı Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Gençlerbirliği TSYD Kupası'nı Kazandı

Gençlerbirliği TSYD Kupası\'nı Kazandı
01.08.2025 20:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlerbirliği, TSYD Ankara Kupası'nda MKE Ankaragücü'nü 2-1 ile geçti ve kupa sahibi oldu.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi tarafından 58'incisi düzenlenen TSYD Ankara Kupası, MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Gençlerbirliği'nin oldu.

Hakemler: Alper Akarsu, Serdar Osman Akarsu, Evren Aydoğan

Gençlerbirliği: Gökhan Akkan, Zan Zuzek (Dilhan Demir dk. 69), Dimitris Goutas (Sinan Osmanoğlu dk. 69), Pedro Pereira, Matej Hanousek (Abdurrahim Dursun dk. 46), Peter Etebo, Michal Nalepa (Mikail Okyar dk. 76), Fıratcan Üzüm (Thalisson Kelven da Silva dk. 69), Metehan Mimaroğlu, Mehmet Akbal (Göktan Gürpüz dk. 46), Gökhan Altıparmak (Furkan Ayaz Özcan dk. 46)

Yedekler: Erhan Erentürk, Ebrar Aydın, Emirhan Ünal, Yiğit Hamza Aydar, Umut İslamoğlu, Seyfi Toprak Kıskanç

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

MKE Ankaragücü: Fatih Demir, İsmail Çokçalış (Berat Dolu dk. 87), Mert Can, Mahmut Tekdemir, İbrahim Pehlivan, Mesut Kesik (Fatih Arhan dk. 46, Enes Tepecik dk. 69), Bedirhan Karababa (Zahir Ersari dk. 46), Ahmet Emre Polat (Muhammed Emin Güler dk. 82), Hasan Nazarov (Turgut Yazgan dk. 69), Miraç Şimşek, Atakan Güner (Recep Yiğit Sevinç dk. 47)

Yedekler: Görkem Cihan, Mehmet Aydoğan, Muhammed Hüseyin Sevgili, Berke Yıldırım, Arda Doğan

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Goller: Pedro Pereira (dk. 15), Michal Nalepa (dk. 75) (Gençlerbirliği), Recep Yiğit Sevinç (dk. 60) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Zahir Ersari (MKE Ankaragücü) Peter Etebo, Sinan Osmanoğlu (Gençlerbirliği) - ANKARA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, Etkinlikler, ankara, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlerbirliği TSYD Kupası'nı Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
Fren yerine gaza bastı, sonrası korkunç Fren yerine gaza bastı, sonrası korkunç
Adana’da arazi kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 4 yaralı Adana'da arazi kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 4 yaralı
THY’den yeni karar: bataryası ayrılmayan akıllı bagajlar artık uçağa alınmayacak THY'den yeni karar: bataryası ayrılmayan akıllı bagajlar artık uçağa alınmayacak
Batman’da sürüye kurt saldırısı O anlar kameralarda Batman'da sürüye kurt saldırısı! O anlar kameralarda
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek tutuklandı Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek tutuklandı
Slovenya, İsrail ile silah ticaretini yasakladı Slovenya, İsrail ile silah ticaretini yasakladı
YÖK Başkanlığı’na yeniden Erol Özvar getirildi YÖK Başkanlığı'na yeniden Erol Özvar getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 hükümlünün cezasını kaldırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 hükümlünün cezasını kaldırdı
600 bin kamu işçisine hükümetten yeni zam teklifi 600 bin kamu işçisine hükümetten yeni zam teklifi

20:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a özel koreografi: Bir yanda Ayasofya, diğer yanda Mescid-i Aksa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel koreografi: Bir yanda Ayasofya, diğer yanda Mescid-i Aksa
20:14
Donald Trump: Rusya’nın açıklamaları sonrası 2 nükleer denizaltıyı uygun bölgelere konuşlandıracağız
Donald Trump: Rusya'nın açıklamaları sonrası 2 nükleer denizaltıyı uygun bölgelere konuşlandıracağız
19:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhalefete sert Filistin mesajı: Sizin ne haddinize
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete sert Filistin mesajı: Sizin ne haddinize?
18:17
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 5 kişi tutuklandı, İETT Genel Müdürü dahil 20 kişi serbest
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 5 kişi tutuklandı, İETT Genel Müdürü dahil 20 kişi serbest
18:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Meloni zirvesi sonrası açıklama geldi Dikkat çeken Gazze mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Meloni zirvesi sonrası açıklama geldi! Dikkat çeken Gazze mesajı
09:18
Arda Turan’dan maç sonuna damga vuran Beşiktaş sözleri: Umarım...
Arda Turan'dan maç sonuna damga vuran Beşiktaş sözleri: Umarım...
09:12
Bayıltan mesai Zincir markette bir kasiyer fenalaşarak yere yığıldı
Bayıltan mesai! Zincir markette bir kasiyer fenalaşarak yere yığıldı
09:10
Altında yatay seyir sürüyor 1 Ağustos 2025 güncel altın fiyatları
Altında yatay seyir sürüyor! 1 Ağustos 2025 güncel altın fiyatları
08:54
Yeşilçam’ın emektar isminden kötü haber: Şizofreni teşhisi konuldu
Yeşilçam'ın emektar isminden kötü haber: Şizofreni teşhisi konuldu
08:34
ATV’nin tarih dizisinde radikal değişim: Kuruluş Osman’ın ismi değişti
ATV'nin tarih dizisinde radikal değişim: Kuruluş Osman'ın ismi değişti
08:05
70 ilde uyuşturucu operasyonu: 940 gözaltı
70 ilde uyuşturucu operasyonu: 940 gözaltı
07:58
Kütahya’da 5 dakikada 4 deprem
Kütahya'da 5 dakikada 4 deprem
04:49
Eve balkondan girip boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
Eve balkondan girip boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
02:48
Kanada’da uçak havaalanı yakınlarına düştü
Kanada'da uçak havaalanı yakınlarına düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2025 20:35:21. #7.12#
SON DAKİKA: Gençlerbirliği TSYD Kupası'nı Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.