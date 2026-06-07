Gençlerbirliği, Türkiye Şampiyonu Oldu

Gençlerbirliği Spor Lisesi Futbol Takımı, Samsun'da düzenlenen Türkiye Liselerarası Futbol Şampiyonası'nı namağlup tamamlayarak şampiyon oldu.
Gençlerbirliği Akademisinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bu sonuçla futbol takımının ekim ayında Çin'de düzenlenecek dünya şampiyonasında katılma hakkı kazandığı aktarıldı.
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