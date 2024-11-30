Gençlerbirliği Ümraniye Maçına Hazır - Son Dakika
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Gençlerbirliği Ümraniye Maçına Hazır

Gençlerbirliği, Ümraniyespor maçı öncesi antrenmanlarını tamamladı. İki oyuncu kadroda yok.

30.11.2024 16:52
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Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Central Hospital Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre futbolcular, teknik direktör Recep Karatepe yönetiminde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan antrenmana, ısınma koşusu ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.

5'e 2 top kapma oyunuyla devam eden idman, yarı sahada çift kale maç ve duran top organizasyonlarıyla sona erdi.

Başkent ekibinde tedavisi süren Yasin Güreler ve Abdullah Şahindere, maç kadrosuna alınmadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gençlerbirliği Ümraniye Maçına Hazır - Son Dakika

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