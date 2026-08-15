Gençlerbirliği ve Fenerbahçe Berabere Kaldı - Son Dakika
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Gençlerbirliği ve Fenerbahçe Berabere Kaldı

Gençlerbirliği ve Fenerbahçe Berabere Kaldı
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Süper Lig'in 1. haftasında Gençlerbirliği, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

13. dakikada Levent'in sol kenardan içe çevirdiği topu ceza sahasında kontrol eden Talisca'nın şutunda top ağlarla buluştu. 1-0

25. dakikada Oğuz'un sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta İsmail'in kafa vuruşunda kaleci İrfan Can meşin yuvarlağı çizgi üzerinde kontrol etti.

37. dakikada Koita'nın pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Tongya'nın, bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1

45. dakikada Oğuz'un kullandığı korner atışında ceza sahası içinde Talisca'nın vuruşunda top yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

Stat: Eryaman

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Osman Gökhan Bilir, Esat Sancaktar

Gençlerbirliği: İrfan Can Eğribayat, Pedro Pereira, Dimitrious Goutas, Zan Zuzek, Abdurrahim Dursun, Ousmane Diabate, Oğulcan Ülgün, Ensar Kemaloğlu, Adama Traore, Franco Tongya, Sekou Koita

Yedekler: Gökhan Akkan, Fıratcan Üzüm, Yiğit Hamza Aydar, Peter Etebo, Erk Arda Aslan, Moussa Kyabou, Prince Martor, Salih Uçan, Ensar Çavuşoğlu, Furkan Ayaz Özcan

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Fenerbahçe: Tarık Çetin, Mert Müldür, Milan Skriniar, Nathen Ake, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Anderson Talisca

Yedekler: Kuzey Sapaz, Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu, Mason Greenwood, Yiğit Efe Demir, Vedat Muriqi, Nelson Semedo, Bartuğ Elmaz, Dorgeles Nene, N'Golo Kante

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Gol: Anderson Talisca (dk. 13) (Fenerbahçe), Franco Tongya (dk. 37) (Gençlerbirliği)

Kaynak: İHA

Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlerbirliği ve Fenerbahçe Berabere Kaldı - Son Dakika

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