Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarına başlıyor

Spor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarına 1 Temmuz Pazartesi günü başlayacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 1 Temmuz'da Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde toplanacak kırmızı-siyahlı ekip, 1. etap kamp çalışmalarını 12 Temmuz Cuma gününe kadar Ankara'da yapacak.

Daha sonra 2. etap kamp çalışmaları için 15 Temmuz Pazartesi günü Bolu'ya gidecek başkent temsilcisi, 2. etap hazırlıklarını 26 Temmuz Cuma gününe kadar burada devam ettirecek.

Kamp süresince 4 hazırlık maçı oynayacak kırmızı-siyahlılar, Bolu kampının ardından yeni sezon hazırlıklarını Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde sürdürecek.