Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarına başlıyor - Son Dakika
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Spor

Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarına başlıyor

Trendyol 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarına 1 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. Ankara'da gerçekleştirilecek olan 1. etap kamp çalışmaları 12 Temmuz Cuma gününe kadar sürecek. Ardından takım, 2. etap kamp çalışmaları için Bolu'ya gidecek ve 26 Temmuz Cuma gününe kadar burada hazırlıklarını sürdürecek. Kamp süresince 4 hazırlık maçı yapacak olan Gençlerbirliği, Bolu kampının ardından Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde çalışmalarına devam edecek.

29.06.2024 18:15
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarına 1 Temmuz Pazartesi günü başlayacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 1 Temmuz'da Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde toplanacak kırmızı-siyahlı ekip, 1. etap kamp çalışmalarını 12 Temmuz Cuma gününe kadar Ankara'da yapacak.

Daha sonra 2. etap kamp çalışmaları için 15 Temmuz Pazartesi günü Bolu'ya gidecek başkent temsilcisi, 2. etap hazırlıklarını 26 Temmuz Cuma gününe kadar burada devam ettirecek.

Kamp süresince 4 hazırlık maçı oynayacak kırmızı-siyahlılar, Bolu kampının ardından yeni sezon hazırlıklarını Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde sürdürecek.

Kaynak: AA

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