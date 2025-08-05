Gençlerbirliği Yeni Sezona Umutla Hazırlanıyor - Son Dakika
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Gençlerbirliği Yeni Sezona Umutla Hazırlanıyor

05.08.2025 19:59
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Aykut Çakmaklı, Gençlerbirliği'nin yeni sezon için umutlu ve kararlı olduklarını vurguladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin basın sözcüsü Aykut Çakmaklı, yeni sezona umutla girdiklerini belirtti.

Çakmaklı, 2025-2026 sezonu öncesi yaptığı yazılı açıklamada, "Yeni haftaya, yeni sezona umutla ve heyecanla başladık. Taraftarımız yeni sezon formalarına kavuştu, futbolcularımızla bir araya geldi. Tesislerdeki coşku, tribünlere yayılan inanç ve sahadaki hazırlık… Hepimiz aynı hedefe kilitlendik; Gençlerbirliği'ni ait olduğu Süper Lig'de başarıya ulaştırmak." ifadelerini kullandı.

"Şu an elimizde şampiyonluk yaşamış, güçlü bir kadro var." değerlendirmesini yapan Çakmaklı, şöyle devam etti:

"Başkanımız Sayın Osman Sungur'un liderliğinde titiz ve planlı bir transfer süreci yürütüldü. Ekibimize yeni katılan futbolcuların tamamı, geçtiğimiz sezonlarda istikrarlı şekilde forma giymiş, yüksek maç tecrübesine sahip isimler. Ancak hemen belirtelim, başkanımızın da ifade ettiği gibi transfer son güne kadar bitmez."

Aykut Çakmaklı, kamp sürecini teknik heyetin liderliğinde yüksek tempolu ve verimli bir şekilde geçirdiklerinin altını çizdi.

Artık sahaya çıkma zamanının geldiğini ifade eden Çakmaklı, şunları kaydetti:

"İlk rakibimiz Samsunspor. Zorlu bir başlangıç ama biz hazırız. Çünkü bu takımın genlerinde mücadele var, inanç var, kazanma azmi var. Gençlerbirliği sadece bir futbol kulübü değil, Cumhuriyet'le yaşıt bir değer, başkent Ankara'nın kalbi, Türk futbolunun kırmızı-siyah çınarıdır. Bu sezon sadece bir futbol mücadelesi değil, aynı zamanda Gençlerbirliği'nin yeniden doğuşunun ve hak ettiği yere dönüşünün hikayesi başlıyor. Tüm gücümüzle sahaya çıkıyoruz. Gençler'in sesi Türkiye'nin dört bir yanında yankılanacak. İçeride de dışarıda da her rakibe diş geçiren, mücadele ruhuyla tribünleri ayağa kaldıran, her takımın korkulu rüyası olan bir Gençlerbirliği izleyeceğiz. Yeni sezonumuz camiamıza hayırlı, uğurlu olsun."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gençlerbirliği Yeni Sezona Umutla Hazırlanıyor - Son Dakika

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