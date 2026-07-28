Gençlerbirliği Yeni Yönetimini Belirledi - Son Dakika
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Gençlerbirliği Yeni Yönetimini Belirledi

Gençlerbirliği Yeni Yönetimini Belirledi
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Gençlerbirliği Kulübü'nde Haydar Arda Çakmak başkanlığında yeni yönetim görev dağılımı yaptı.

Gençlerbirliği Kulübü Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı gerçekleştirildi.

Kulübün açıklamasına göre 25 Temmuz Cumartesi günkü olağanüstü genel kurulda göreve getirilen Haydar Arda Çakmak başkanlığındaki yeni yönetim, ilk toplantısını Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yaptı.

Başkent temsilcisinin yönetim kurulunda görev dağılımı şöyle oluştu:

Haydar Arda Çakmak: Başkan

Arif Ölmez: Başkan yardımcısı

Gün Emre İçer: Başkan yardımcısı

Ahmet Turgut: Sponsorluktan sorumlu başkan yardımcısı

Mehmet Doğru: Altyapıdan sorumlu başkan yardımcısı

Hüseyin Şen: Futbol şubeden sorumlu başkan yardımcısı

Şevder Oyman: Genel sekreter

İbrahim Ethem Koşar: Sayman

Murat Ilıkan: Basın sözcüsü

Seçkin Altınel: Mali işlerden sorumlu asbaşkan

Gökhan Kavlak: TFF ile ilişkilerden sorumlu asbaşkan

Oktay Banlı: Sağlıktan sorumlu asbaşkan

Latif Orhan: Tesislerden sorumlu asbaşkan

Hacı Altınok: Yerel yönetimlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi

Hüseyin Yalçın: Yerel yönetimlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi

Cevdet Toptaş: Amatör branşlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi

Tayfun Bağlan: Taraftardan sorumlu yönetim kurulu üyesi

Habib Aktaş: Hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi

Tarık Demirelli: Kamudan sorumlu yönetim kurulu üyesi

Kadir Özgür Keskin: Gelir getirici işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi

Bahri Kavak: Gelir getirici faaliyetlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi

Enes Altınışık: Sportif AŞ'den sorumlu yönetim kurulu üyesi

Tolga Arslan: Sportif AŞ'den sorumlu yönetim kurulu üyesi

Murat Kahramaner: Stadyumdan sorumlu yönetim kurulu üyesi

Arslan Atar: Tesislerden sorumlu yönetim kurulu üyesi

Kaynak: AA

Gençlerbirliği, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlerbirliği Yeni Yönetimini Belirledi - Son Dakika

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