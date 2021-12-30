Gençlerbirliği yılın son antrenmanını yaptı

Spor Toto 1. Lig'de ikinci yarı hazırlıklarına devam eden Gençlerbirliği, 2021 yılının son antrenmanını gerçekleştirdi.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki antrenmana futbolcuların ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Dar alanda pres çalışmasıyla devam eden idmanın çit kale maçla sona erdiği aktarıldı.
Gençlerbirliği, 3 gün izin yaptıktan sonra çalışmalarına devam edecek.
Kaynak: AA
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