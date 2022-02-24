Gençlerden 4 madalya daha! - Son Dakika
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Gençlerden 4 madalya daha!

24.02.2022 21:16
Gençlerden 4 madalya daha!

Türk taekwondocular, Dünya Taekwondo Başkanlık Kupası'da gençler kategorisinde 1'i altın 4 madalya daha kazandı.

Türk taekwondocular, Dünya Taekwondo Başkanlık Kupası'da gençler kategorisinde 1'i altın 4 madalya daha kazandı.

Avrupa Taekwondo Birliği (WTE) Tarafından Arnavutluk'un Durres kentinde düzenlenen Dünya Taekwondo Başkanlık Kupası'da gençler kategorisinde ikinci gün müsabakaları yapıldı. Toplam 8 sıklette müsabakalar yapılırken, sporcular 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Genç kızlar +68 kiloda Zehra Begüm Kavukcuoğlu altın madalya kazanarak kürsünün en üst basamağına çıktı. 49 kiloda Elif Sude Akgül gümüş madalyanın sahibi olurken, aynı kiloda Hacer Akçay ve 55 kiloda Meryem Elif İyin bronz madalya kazandı. Madalya kazanan sporcular, tercihlerine göre bu yıl yapılacak Olimpik Kilo Kategorileri Avrupa Şampiyonası'na veya Avrupa Ümitler Taekwondo Şampiyonası'na kota hakkı elde etti.

Dünya Taekwondo Başkanlık Kupası, yarın gençler ve yıldızlar kategorilerinde 4'er sıklette yapılacak müsabakalarla devam edecek. - İSTANBUL

Gençlerden 4 madalya daha!
Gençlerden 4 madalya daha!

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Başkanlık Kupası, Bronz Madalya, Taekwondo, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gençlerden 4 madalya daha! - Son Dakika


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