Gençlik Çalıştayı'nda Vali Pehlivan Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika
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Gençlik Çalıştayı'nda Vali Pehlivan Açıklamalarda Bulundu

Gençlik Çalıştayı\'nda Vali Pehlivan Açıklamalarda Bulundu

Mersin Valisi Pehlivan, gençlerin görüşlerini alarak gelişim süreçlerine katkı sağlamayı hedefledi.

19.12.2024 11:34
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Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde düzenlenen 'Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı'nda katılımcılarla bir araya geldi. Gençlik hizmetleri sürecinde gençlerin de görüşlerini almanın, yaklaşımlarını, duygu ve düşüncelerini öğrenmenin önem arz ettiğini belirten Pehlivan, "Çalıştaydaki temel gaye sizlerin, bütün gençlerimizin gelişim süreçlerine katkı sağlamaktır" dedi.

Vali Pehlivan, Mezitli ilçesindeki Engelsiz Yaşam Gençlik Merkezi'nde düzenlenen çalıştayda katılımcılarla buluştu. Atölyeleri ziyaret ederek çalıştaya katılanlarla sohbet eden Pehlivan, görüş ve önerileri dinledi. Sosyal Kapsayıcılık Atölyesinde kurulan panoya, 'engelli bireylerimizin sosyal ve ekonomik hayatta daha çok var olmalarını sağlamak bizler için sadece görev değil, insani ve vicdani sorumluluktur" ifadelerini içeren not yazarak yapıştıran Pehlivan, Engelsiz Gençlik Merkezi'nin diğer birimlerini de ziyaret ederek çalışma ve faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

"Çalıştaydaki temel gaye gençlerimizin gelişim süreçlerine katkı sağlamaktır"

Gençlik hizmetleri sürecinde gençlerin de görüşlerini almanın, yaklaşımlarını, duygu ve düşüncelerini öğrenmenin önem arz ettiğini ifade eden Pehlivan, "Çalıştaydaki temel gaye sizlerin, bütün gençlerimizin gelişim süreçlerine katkı sağlamaktır. Gençlerimizi çağın risklerinden uzak tutmak, hayata hazırlamaktır. Çalıştaylar kapsamında belirlenen 11 başlık bulunmaktadır. Hepsinin birbiri kadar kıymetli olduğunu görmekteyiz. İstihdam konularından girişimciliğe kadar, sivil toplum çalışmalarına kadar birçok başlığı içermektedir. Gençlerimizin yetişmesi sürecinde onların hem çağın gerekleriyle tanışması, çağın gereklerini öğrenmesi, idrak etmesi; bununla birlikte köklerinden beslenmesi, köklerinden güç alması, değerlerinden güç almasının sağlanması hedeflenmektedir. Gençlik Politika Belgesi'nde, kıymetli hocalarımız, dalında uzman kişiler katkılarını sunacaklar. Ama siz de katkı sunacaksınız ki beklentiler bir noktada birleşsin, bütünleşsin ve daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir yapı ortaya çıksın" diye konuştu.

"Gençlerimiz bağımlı değil, bağımsız olsun istiyoruz"

Günümüzde gençlerin karşı karşıya olduğu risklerden birinin de bağımlılık olduğunu vurgulayan Pehlivan, "Gençlerimiz bağımlı değil, bağımsız olsun istiyoruz. Gençlerimizi bağımlılık yapan her şeyden uzak tutalım. Bu anlamda bağımsız olsun, aynı zamanda da düşünce planında da, duygu planında da özgün ve arzu ederiz ki iyilikten yana tavır koyan bir anlayış içerisinde bulunsun. Bağımlılıkla mücadelede temel yaklaşımlarımızdan birisi de gençlerimizin spora sevk edilmesidir. Gençlerimizin, hepimizin zihninin sağlıklı çalışması için bedeninin de sağlıklı olması gerekir. Kendimizi yetiştirirken bedenen de fikren de sağlıklı yetiştirmemiz lazım. Öğrencilik sonrası yapacağımız mesleklerde en iyisini düşünüp, en iyisini yapabilmemiz için bedenen de sağlıklı olmamız gerekiyor. Bunun temel şartlarından birisi bağımlılık yapan her şeyden kesinlikle uzak durmak ve beraberinde de ilgi alanımıza göre yeteneklerimize göre spora yönelmektir" dedi.

"Keşfedilmemiş yetenek yok hükmündedir"

Gençlerin çeşitli yetenekleri olduğunu ancak bunların keşfedilmesi gerektiğini belirten Pehlivan, "Gençlik merkezlerinde, spor tesislerinde bunu yapmaya da çalışıyoruz. Okullarımızda yetenek taramaları yapıyoruz. Niye? Çünkü keşfedilmemiş yetenek yok hükmündedir. Bilgi de böyledir. Bilginin keşfedilmesi öğrenilmesi, idrak edilmesi ve tatbik edilmesi gerekir. Nasıl ki ecdadımızı övünerek anlatıyoruz. Zorluklar karşısında nasıl mücadele ettiklerini, bugünlerin temelini nasıl attıklarını hatırlıyoruz. Biz de gelecek nesiller için temel oluşturmak durumundayız" diye konuştu.

Vali Pehlivan'a Mezitli Kaymakamı Turgay Gülenç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz ve birim müdürleri eşlik etti. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Gençlik Çalıştayı'nda Vali Pehlivan Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika

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