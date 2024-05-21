Gençlik Haftası\'nda Oryantiring Yarışmaları Büyük İlgi Gördü

Spor

"Türkiyenin Gücü Gençliği" sloganıyla coşkuyla kutlanan Gençlik Haftası'nda, Kütahya İl Müdürlüğü Spor Tesisleri'nde düzenlenen Oryantiring yarışmaları büyük ilgi gördü. Farklı kategorilerde ter döken gençler, hem sportif becerilerini sergileme hem de eğlenme fırsatı buldu.

Etkinlikte 70 sporcu, minik, yıldız ve genç kategorilerde mücadele etti. Heyecan dolu parkurda en iyi rotayı çizen ve en kısa sürede bitiş noktasına ulaşan sporcular, dereceye girmenin gururunu yaşadı.

Törende dereceye giren sporculara madalyaları takdim edilirken, Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Turhan Yavuz yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Gençlerimiz, ülkemizin geleceği ve umududur. Onların spor yaparak bedenlerini ve zihinlerini geliştirmeleri, aynı zamanda milli bilincimizi de güçlendirmektedir. Bu tür etkinliklerle gençlerimize destek olmaya ve onları her alanda en iyi şekilde yetiştirmeye devam edeceğiz."

Ödül törenine Gençlik ve Spor İl Müdürü Turhan Yavuz, Gençlik Hizmetleri Müdürü Ercan Şirin, Spor hizmetleri şube müdürü Saadet Gök, Oryantiring il temsilcisi Nadire Ulutaş, Tavşanlı ilçe Milli Eğitim Müdürü Raşit Küçükkağnıcı ve sporcu yakınları katıldı. - KÜTAHYA