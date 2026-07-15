Gençlik Kupası 3x3 Basketbol Türkiye Finalleri Akçakoca\'da Başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Gençlik Kupası 3x3 Basketbol Türkiye Finalleri, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde düzenlenen açılış seremonisiyle başladı.

Çuhallı Plajı Spor Alanı'nda gerçekleştirilen programa Akçakoca Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, Akçakoca Belediye Başkan Vekili Alev Balcı Ünal, kurum amirleri, antrenörler, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Gençlik ve Spor Müdürü Zekeriya Arslantürk, gençlerin sporla buluşmasının önemine dikkat çekerek, Gençlik Kupası'nın yalnızca sportif bir organizasyon olmadığını, aynı zamanda dostluk, kardeşlik ve fair-play ruhunu güçlendiren önemli bir buluşma olduğunu ifade etti.

17 Temmuz 2026 tarihine kadar sürecek olan Türkiye Finalleri'nde 17-18 yaş kadın ve erkek kategorilerinde 25 ilden 33 takım mücadele ediyor. Organizasyona 130 sporcu ve antrenör katılırken, toplam 225 misafir Akçakoca'da ağırlanıyor.

Açılış seremonisinin ardından başlayan müsabakalarda sporcular, Türkiye şampiyonluğu için kıyasıya mücadele ediyor. Çuhallı Plajı Spor Alanı'nda oynanan karşılaşmalar, sporseverlerden yoğun ilgi görüyor.

Gençlik Kupası 3x3 Basketbol Türkiye Finalleri, 17 Temmuz'a kadar devam edecek karşılaşmaların ardından dereceye giren takımların ödüllendirilmesiyle sona erecek. - DÜZCE