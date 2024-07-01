Gençlik Merkezlerinde Yaz Okulları Başladı - Son Dakika
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Gençlik Merkezlerinde Yaz Okulları Başladı

Gençlik Merkezlerinde Yaz Okulları Başladı

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığının gençlik merkezlerinde yaz okullarının başladığını, 8 Temmuz'dan itibaren de "Müzekart" uygulamasının ve 81 ilde bulunan bakanlığa bağlı yurtların "Seyahatsever" gençlere hizmet vereceğini duyurdu.

01.07.2024 13:36
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Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığının gençlik merkezlerinde yaz okullarının başladığını, 8 Temmuz'dan itibaren de "Müzekart" uygulamasının ve 81 ilde bulunan bakanlığa bağlı yurtların "Seyahatsever" gençlere hizmet vereceğini duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Ceren Damar Şenel Gençlik Merkezi'nde yaz okuluna katılan öğrencileri ziyaret eden Efendioğlu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Efendioğlu, yaz okullarının Türkiye genelinde 498 gençlik merkezinde uygulandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Velilerimiz çocuklarını yaz döneminde sabah saat 09.00'dan akşam saat 18.00'e kadar buradaki eğitimlere gönül rahatlığıyla bırakabilir. Bakanlığımıza bağlı gençlik liderlerimiz, gençlerimize dolu dolu bir program dizayn ettiler. İki farklı yaş grubunda yaz okullarımız devam edecek, birincisi ortaokul 11-14 yaş grubu, ikincisi lise 15-18 yaş grubu şeklinde. Bu yaş gruplarındaki gençlerimiz, gençlik merkezlerine kaydolmaları halinde sabahları spor hareketleriyle güne başlayıp, gezi faaliyetleri, gönüllülük faaliyetleri, aileleriyle birlikte katılacakları baba, oğul, anne kız takımlarının katılacağı yarışma programları, atölyeler, hobi faaliyetleri, eğlence aktiviteleri gibi birçok farklı aktiviteye katılacaklar. Velilerimizi çocuklarımızla beraber kayıt olmaya bekliyoruz."

"Huzurevi ziyareti, çevre temizliği, fidan dikme gibi etkinlikler olacak"

Gençlik merkezlerinde bugün itibarıyla birinci dönemin başladığını aktaran Efendioğlu, "Bu dönem için 16 bin kayıtlı gencimiz var. Diğer dönemler için de kayıtlarımız devam ediyor. Yaz okullarında gün gün değişen programlarımız var, robotik kodlama atölyesinden, maket uçak yapımına, el sanatlarından boyamaya kadar, farklı yaş grubuna da uygun aktiviteler dizayn edildi. Bir günümüzü gezi aktivitelerine ayırıyoruz, bir günümüzü gönüllülük faaliyetlerine ayırdık. Bu kapsamda huzurevi ziyareti yapacaklar, çevre temizliği etkinliği, fidan dikme gibi etkinlikler olacak." diye konuştu.

Türkiye'nin bütün illerinde bulunan 498 gençlik merkezlerine bakanlığın internet sitesinden ulaşabileceğini dile getiren Efendioğlu, hizmetlerin tamamen ücretsiz olduğunu söyledi.

Gençler, yurtlarda ücretsiz konaklayarak şehirleri ve müzeleri gezebilecek

Gençlerin ülkenin tamamını gezmelerine olanak sağlayan "Seyahatsever" uygulaması hakkında da Efendioğlu, şunları dile getirdi:

"Seyahatsever, yaz döneminde gençlerimizin heyecanla beklediği bir proje haline geldi. Yaz döneminde 81 ilde gençlerimiz için GSB'ye bağlı yurtlarımızı seyahatsever gençlerimize açıyoruz, gençlerimizin 5 geceye kadar ücretsiz konaklamasına imkan sağlıyoruz. Bakanlığımızın 444 0 472 çağrı merkezi üzerinden 18-29 yaş aralığındaki gençlerimiz konaklama imkanı için arayıp rezervasyon yaptırabiliyorlar, 5 gece bir şehirde, 5 gece diğer şehirde yaz boyunca seyahat edebiliyorlar."

"Seyahatsever projesinin tamamlayıcısı olan Müzekart uygulaması için de Efendioğlu, "Müzekart projemiz de birkaç senedir Kültür ve Turizm Bakanlığı ortaklığında 18-25 yaş arasındaki gençlerimizin yaz döneminde 300'den fazla müze ve ören yerini ücretsiz bir şekilde seyahat edebilmelerini sağlıyor. Dijital Müzekart hediye ediyoruz, bundan da bugün itibarıyla gençlerimiz internetten kayıt yaparak faydalanabilirler. Bu projelerimiz için hiçbir koşul ve şart yok, tek şart genç olmak. Dolayısıyla gençlerimizin yaz dönemini dolu dolu, hareketli, eğlenceli ve kendi kişisel gelişimlerini sağlayıcı bir şekilde geçirmelerini arzu ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gençlik Merkezlerinde Yaz Okulları Başladı - Son Dakika

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