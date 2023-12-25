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Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Trabzon Büyükşehir Belediyesini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Trabzon Büyükşehir Belediyesini Ziyaret Etti

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulundu. Eminoğlu, Başkan Vekili Atilla Ataman'ı ziyaret ederek, Trabzon'da yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Trabzon Büyükşehir Belediyesini Ziyaret Etti
25.12.2023 - 17:31,
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Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak üzere Trabzon'a gelen Eminoğlu, Başkan Vekili Atilla Ataman'ı ziyaret etti.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Ataman, Büyükşehir Belediyesi olarak 5 yıldır Trabzon'da yaşama sebeplerini artırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını aktardı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu öncülüğünde Trabzon'da sporla ilgili önemli projeleri hayata geçirdiklerini vurgulayan Ataman, şunları kaydetti:

"Semt sahaları yaptık, amatör sporculara destek sağlamaya çalıştık. Sporda Performans Ölçüm ve Yetenek Merkezi'ni tüm sporcularımızın hizmetine açtık. Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezini hizmete açarak tüm kadınlarımızın çeşitli spor aktivitelerine katılmalarına olanak sağladık. Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'de örneği az bulunan, bölgede ise tek olan Özdemir Bayraktar Bilim Merkezini hizmete açtık. Gençlerimiz burada yaparak ve yaşayarak öğreniyorlar, kendilerini geliştiriyorlar."

Eminoğlu ise Trabzon'da gerçekleştirilen hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, anı defterini imzaladı.

Ziyarette Eminoğlu'na, İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ve AK Parti Trabzon İl Başkanlığı yöneticileri eşlik etti.

Kaynak: AA
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