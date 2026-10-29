Gençlik ve Spor Bakanı Bak, 29 Ekim mesajında Cumhuriyet'in 103. yılını kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, 29 Ekim mesajında Cumhuriyet'in 103. yılını kutladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için kutlama mesajı paylaştı. Bak, Cumhuriyet'in 103. yılına ilişkin NSosyal'deki mesajında Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm kahramanları rahmet ve minnetle andı.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Bakan Bak, Cumhuriyet'in ilanının 103. yılına ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun! Ülkemizin istiklali ve istikbali için mücadele eden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum. Aziz ruhları şad olsun."
Kaynak: AA
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