Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini protokol tribününden izledi
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde protokol tribününden takip etti. Bakan Bak, müsabakanın başlamasına kısa süre kala stadyuma gelerek karşılaşmayı izleyenler arasında yer aldı.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe- Beşiktaş derbisini stadyumdan takip etti.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan derbide Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izleyenler arasındaydı. Müsabakanın başlamasına kısa süre kala stada gelen Bakan Bak, derbiyi protokol tribününe izledi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini protokol tribününden izledi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?