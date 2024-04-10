Gençlik ve Spor Bakanı Beşiktaş BOA'yı Tebrik Etti

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finali rövanş mücadelesinde İngiltere'nin London Lions ekibine yenilerek Avrupa İkincisi olan Beşiktaş BOA'yı tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"İngiltere'nin başkenti Londra'da oynanan Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finali rövanş maçında London Lions ile karşılaşan ve Avrupa ikincisi olan Beşiktaş BOA'yı sergilemiş olduğu mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Siyah-beyazlı temsilcimizin gelecek yıllarda Avrupa şampiyonu olacağına yürekten inanıyor, Beşiktaş BOA takımına başarılar diliyorum."