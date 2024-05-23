Gençlik ve Spor Bakanı Beşiktaş'ı Tebrik Etti - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakanı Beşiktaş'ı Tebrik Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Beşiktaş\'ı Tebrik Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş'ı tebrik etti. Bakan Bak, tebrik mesajında Beşiktaş'ın Trabzonspor'u yenerek şampiyon olduğunu ve Trabzonspor'u da mücadelesinden dolayı kutladığını belirtti. Ayrıca, her iki kulübe gelecek sezon başarılar diledi.

23.05.2024 23:59
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş'ı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan 62. Ziraat Türkiye Kupası Finalinde Trabzonspor'u yenerek şampiyon olan Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Finalde mücadele eden Trabzonspor'u da mücadelesinden dolayı kutluyorum. Her iki kulübümüze gelecek sezon başarılar diliyorum." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Gençlik ve Spor Bakanı Beşiktaş'ı Tebrik Etti - Son Dakika

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