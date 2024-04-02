Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Haber Global Spor Servisi Kameramanı Samet Kulak'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, vefat eden Haber Global Spor Servisi Kameramanı Samet Kulak için taziyede bulundu.
Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Haber Global Spor Servisi Kameramanı Samet Kulak'ın hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendim. Genç yaşta hayatını kaybeden Samet Kulak'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve basın camiasına başsağlığı diliyorum." - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'tan Haber Global Kameramanı Samet Kulak için başsağlığı mesajı - Son Dakika
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