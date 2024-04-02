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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'tan Haber Global Kameramanı Samet Kulak için başsağlığı mesajı - Son Dakika
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Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'tan Haber Global Kameramanı Samet Kulak için başsağlığı mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, vefat eden Haber Global Spor Servisi Kameramanı Samet Kulak için taziyede bulundu. Bakan Bak, Samet Kulak'ın genç yaşta hayatını kaybetmesi üzerine Allah'tan rahmet dileyerek ailesine ve basın camiasına başsağlığı dileklerini iletti.

02.04.2024 12:09  Güncelleme: 12:10
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Haber Global Spor Servisi Kameramanı Samet Kulak'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, vefat eden Haber Global Spor Servisi Kameramanı Samet Kulak için taziyede bulundu.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Haber Global Spor Servisi Kameramanı Samet Kulak'ın hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendim. Genç yaşta hayatını kaybeden Samet Kulak'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve basın camiasına başsağlığı diliyorum." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'tan Haber Global Kameramanı Samet Kulak için başsağlığı mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'tan Haber Global Kameramanı Samet Kulak için başsağlığı mesajı - Son Dakika
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