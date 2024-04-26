Gençlik ve Spor Bakanı Ergin Ataman'a destek açıklaması yaptı - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakanı Ergin Ataman'a destek açıklaması yaptı

Gençlik ve Spor Bakanı Ergin Ataman\'a destek açıklaması yaptı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'a, Panathinaikos AKTOR-Maccabi Playtika maçı sonrası rakip takımın teknik ekibinden birisinin tehdit dolu sözlerine maruz kalmasından dolayı destek açıklamasında bulundu. Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ataman'ın ülkemizi temsil eden kıymetli bir spor insanı olduğunu ve yanlarında olduklarını belirtti.

26.04.2024 15:57
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'a, Panathinaikos AKTOR-Maccabi Playtika maçı sonrası rakip takımın teknik ekibinden birisinin tehdit dolu sözlerine maruz kalmasından dolayı destek açıklamasında bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ergin Ataman, A Milli Basketbol Takımımızın başantrenörü ve ülkemizi temsil eden kıymetli bir spor insanıdır. Başarılarıyla gurur duyduğumuz ve gittiği her yerde ülkesine olan sevgisini dile getirmiş hocamızın yanındayız." ifadelerini kullandı.

Dün akşam oynanan Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisinde İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'yı 95-79 mağlup eden Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'da Türk başantrenör Ergin Ataman, rakip takımın teknik ekibinden birisinin tehdit dolu sözlerine maruz kaldığını söylemişti.

OAKA Altion'da oynanan karşılaşmanın ardından saha içi ve soyunma odası koridorlarında gerginlik yaşandı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında Ergin Ataman, "Maccabi'nin teknik ekibinden birisi 'İsrail'de görüşeceğiz. Siyonistlerin sana ne yapacağını göreceksin' dedi. Ben Ergin Ataman'ım. Panathinaikos'un hocasıyım. Türkiye Milli Takımı'nın hocasıyım. Türk vatandaşıyım. Bana hiçbir şey yapamazsınız." açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: AA

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