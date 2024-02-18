Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Feyzullah Aktürk'ü tebrik etti - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Feyzullah Aktürk'ü tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Güreş Şampiyonası\'nda altın madalya kazanan Feyzullah Aktürk\'ü tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Feyzullah Aktürk'ü telefonla arayarak tebrik etti. Aktürk, serbest stil 92 kilo finalinde Slovak rakibi Boris Makoev'i 8-0 yenerek şampiyon oldu.

18.02.2024 21:11
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Feyzullah Aktürk'ü telefonla arayarak tebrik etti.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası serbest stil 92 kilo finalinde Feyzullah Aktürk, Slovak rakibi Boris Makoev'i 8-0 yenerek altın madalya kazandı. Mücadele sonrası Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, şampiyon güreşçiyi telefonla arayarak kutladı. - BÜKREŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Feyzullah Aktürk'ü tebrik etti - Son Dakika

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