Gençlik ve Spor Bakanı Galatasaray Erkek Sutopu Takımını Tebrik Etti

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, LEN Challenger Kupası'nı kazanan Galatasaray Erkek Sutopu Takımı'nı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, LEN Challenger Kupası'nı kazanan Galatasaray Erkek Sutopu Takımı için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"LEN Challenger Kupası finali rövanş maçında Slovenya'nın AVK Triglav takımını mağlup ederek LEN Challenger Kupası'nı kazanan Galatasaray Spor Kulübü Erkek Sutopu Takımı yürekten kutluyorum. Elde edilen başarıda emeği bulunan sporcu, teknik heyet ve yöneticileri tebrik ediyorum. Namağlup şampiyon olan Galatasaray Spor Kulübü Erkek Sutopu Takımının başarılarının devamını diliyorum." - İSTANBUL