Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına az bir süre kaldığını belirterek, "Bakanlık olarak bu yıl da gençlerimizi #GSBYurtları'nda karşılamak için hazırlanıyoruz. 800.000'i aşan rekor yurt kapasitemizle gençlerimizin yanındayız." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

Mehmet Kasapoğlu, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Bakan Kasapoğlu'ndan 'gençlerimizin yanındayız' paylaşımı - Son Dakika

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