Bakan Kasapoğlu'ndan "gençlerimizin yanındayız" paylaşımı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençleri yurtlarda karşılamak için hazırlandıklarını söyledi.
Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına az bir süre kaldığını belirterek, "Bakanlık olarak bu yıl da gençlerimizi #GSBYurtları'nda karşılamak için hazırlanıyoruz. 800.000'i aşan rekor yurt kapasitemizle gençlerimizin yanındayız." ifadelerine yer verdi.
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