Bakan Kasapoğlu, İzmir Gençlik ve Yatırım Değerlendirme Toplantısı'na katıldı - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu, İzmir Gençlik ve Yatırım Değerlendirme Toplantısı'na katıldı

19.09.2022 13:11
Bakan Kasapoğlu, İzmir Gençlik ve Yatırım Değerlendirme Toplantısı'na katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İl Gençlik ve Yatırım Değerlendirme Toplantısı'na başkanlık etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İl Gençlik ve Yatırım Değerlendirme Toplantısı'na başkanlık etti.

Valilikte gerçekleştirilen toplantıda kentteki gençlik ve spor yatırımları değerlendirildi.

Bakan Kasapoğlu, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bugün kent merkezi ve ilçelerde yürütülen projeleri yerinde inceleyeceklerini ifade eden Kasapoğlu, şöyle dedi:

"Hem gençlik çalışmalarımızı hem spor yatırımlarımızı, faaliyetlerimizi hep birlikte hem denetlemiş olacağız hem de çıtayı yukarı taşıma gayretlerimizi devam ettireceğiz. Aynı zamanda bir üniversite sezonundayız biliyorsunuz. Türkiye'deki yurt altyapımızı bu sene rekor seviyeye ulaştırdığımız gibi yine İzmiri'mizde ciddi bir yurt altyapısı ilerlemesi katettik ve yine bugün onunla ilgili yeni yurtlarımızdaki son rötuşlarımızı bu anlamda takip edeceğiz."

Öğrenciler için tüm Türkiye genelinde hummalı bir çalışma yürütüldüğünü kaydeden Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"İlk faz itibarıyla yüzde 80 yerleştirme oranı var. Bu, her geçen gün artıyor. Bu ay içerisinde inşallah ikinci faz yerleştirme sonuçlarını da sizlerle paylaşacağım. Bir yandan yeni projeler hızlı bir şekilde devam ediyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta 105 yeni yurt açılışını gerçekleştirmiştik ama durmuyoruz sürekli işte bugün de göreceğiz, bir yandan açılış gerçekleşirken diğer yandan devam eden çalışmalar var, inşaatlar var, projeler var. Türkiye genç odaklı siyasetini, genç odaklı, eser odaklı hizmet siyasetini her geçen gün yukarılara taşıyor."

Kasapoğlu, daha sonra İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle ve diğer ilgililerle Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nı ziyaret edip, esnaf ve alışveriş yapanlarla sohbet etti.

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Kaynak: AA

Mehmet Kasapoğlu, gençlik, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu, İzmir Gençlik ve Yatırım Değerlendirme Toplantısı'na katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Kasapoğlu, İzmir Gençlik ve Yatırım Değerlendirme Toplantısı'na katıldı - Son Dakika
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