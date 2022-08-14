Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konya 'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya kazanan A Milli Kadın Hentbol Takımı ile gümüş madalya elde eden A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın madalya törenlerine katıldı.

Kaynak: AA

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