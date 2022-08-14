5. İslami Dayanışma Oyunları - Son Dakika
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5. İslami Dayanışma Oyunları

14.08.2022 19:35
5. İslami Dayanışma Oyunları

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya kazanan A Milli Kadın Hentbol Takımı ile gümüş madalya elde eden A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın madalya törenlerine katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya kazanan A Milli Kadın Hentbol Takımı ile gümüş madalya elde eden A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın madalya törenlerine katıldı.

Konya Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'ndaki madalya töreninde Bakan Kasapoğlu şampiyonluk elde eden A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın madalyalarını sporculara takdim etti.

Madalya töreninde Bakan Kasapoğlu'na Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç eşlik etti.

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın gümüş madalyalarını ise Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hazma Yerlikaya verdi.

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Kaynak: AA

Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 5. İslami Dayanışma Oyunları - Son Dakika

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