Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya kazanan A Milli Kadın Hentbol Takımı ile gümüş madalya elde eden A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın madalya törenlerine katıldı.
Konya Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'ndaki madalya töreninde Bakan Kasapoğlu şampiyonluk elde eden A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın madalyalarını sporculara takdim etti.
Madalya töreninde Bakan Kasapoğlu'na Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç eşlik etti.
A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın gümüş madalyalarını ise Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hazma Yerlikaya verdi.
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