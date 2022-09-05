Bakan Kasapoğlu milli yüzücüleri tebrik etti - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu milli yüzücüleri tebrik etti

05.09.2022 12:42
Bakan Kasapoğlu milli yüzücüleri tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Peru'da düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 4'ü altın, 2'si gümüş ve 2'si bronz olmak üzere 8 madalya kazanan milli yüzücüleri kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Peru'da düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 4'ü altın, 2'si gümüş ve 2'si bronz olmak üzere 8 madalya kazanan milli yüzücüleri kutladı.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 4'ü altın, 2'si gümüş ve 2'si bronz olmak üzere 8 madalya kazanan milli sporcularımızı kutluyorum. Kazandığı 3 altın madalya ile şampiyonada en iyi kadın sporcu ödülünün sahibi olan Merve Tuncel'i tebrik ediyorum. Elde ettikleri sonuçlarla bizleri gururlandıran milli yüzücülerimize başarılarının devamını diliyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

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Kaynak: AA

Mehmet Kasapoğlu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu milli yüzücüleri tebrik etti - Son Dakika

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