"Sırbistan'ın başkenti Belgrad 'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda kazandığı altın madalyayla bizleri gururlandıran milli güreşçimiz Rıza Kayaalp kardeşimi yürekten kutluyorum. Türk bayrağının en yüksekte dalgalanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyor, devam eden şampiyonada mücadele eden sporcularımıza başarılar diliyorum."

Kaynak: AA

Rıza Kayaalp, Sırbistan, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Bakan Kasapoğlu, dünya şampiyonu Rıza Kayaalp'i tebrik etti - Son Dakika

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