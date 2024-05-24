Gençlik ve Spor Bakanı Milli Para Okçuları Tebrik Etti - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakanı Milli Para Okçuları Tebrik Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Milli Para Okçuları Tebrik Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Para Okçuluk Avrupa Şampiyonası'nda 7'si altın, 1'i gümüş, 2'si bronz olmak üzere toplam 10 madalya kazanan milli takımı tebrik etti. Bakan Bak, İtalya'da düzenlenen şampiyonada büyük bir başarı gösteren milli para okçularını överek, başarılarının devamını diledi.

24.05.2024 21:19
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Para Okçuluk Avrupa Şampiyonası'nda 7'si altın, 1'i gümüş, 2'si bronz olmak üzere toplam 10 madalya kazanarak takım halinde şampiyon olan milli takımı tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında, İtalya'da düzenlenen şampiyonada büyük bir başarı gösteren milli para okçuları överek, "Avrupa şampiyonu olan milli sporcularımız hepimizi gururlandırdı. Azmi, inancı ve kararlılıkları ile bu başarının elde edilmesinde emeği olan başta milli sporcularımız olmak üzere tüm teknik ekibimize teşekkür ediyor, hepsinin başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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