Gençlik ve Spor Bakanı Onur Demirci'yi Tebrik Etti - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakanı Onur Demirci'yi Tebrik Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Onur Demirci\'yi Tebrik Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Halter Şampiyonası'nda 109 kiloda silkmede gümüş madalya kazanan Onur Demirci'yi tebrik etti. Bakan Bak, Onur Demirci'yi başarısından dolayı kutladı ve milli haltercimize destek verenlere teşekkür etti.

19.02.2024 22:49  Güncelleme: 22:50
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, erkekler 109 kiloda katıldığı Avrupa Halter Şampiyonası'nda silkmede gümüş madalya kazanan Onur Demirci'yi yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında, " Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'ndan madalya haberleri gelmeye devam ediyor. 109 kiloda mücadele eden ve silkmede 207 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalya kazanan Onur Demirci'yi kutluyorum. Milli haltercimizin kazandığı gümüş madalyada emeği olanlara teşekkür ediyor, Onur Demirci'nin başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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