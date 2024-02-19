Gençlik ve Spor Bakanı Onur Demirci'yi Tebrik Etti - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakanı Onur Demirci'yi Tebrik Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Onur Demirci\'yi Tebrik Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 109 kiloda mücadele eden ve silkmede 207 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalya kazanan Onur Demirci'yi tebrik etti.

19.02.2024 23:18  Güncelleme: 23:23
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 109 kiloda mücadele eden ve silkmede 207 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalya kazanan Onur Demirci için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 109 kiloda gümüş madalya kazanan Onur Demirci'yi yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Bulgaristan'ın Başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'ndan madalya haberleri gelmeye devam ediyor. 109 kiloda mücadele eden ve silkmede 207 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalya kazanan Onur Demirci'yi kutluyorum. Milli haltercimizin kazandığı gümüş madalyada emeği olanlara teşekkür ediyor, Onur Demirci'nin başarılarının devamını diliyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

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