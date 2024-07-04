Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Kuzey Tunçelli'yi tebrik etti

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 1500 metre serbest finalinde dünya ve Avrupa gençler ile Türkiye rekorlarını kırarak Avrupa şampiyonu olan milli yüzücü Kuzey Tunçelli'yi tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

" Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta devam eden Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda ay-yıldızlı bayrağımızı temsil eden ve neredeyse girdiği her havuzdan madalyayla dönen göz bebeğimiz Kuzey Tunçelli, en yakın rakibine 22.15 saniye fark atarak Avrupa şampiyonu olmuştur. Kuzey, aynı zamanda dünya gençler rekoru, Avrupa gençler rekoru, şampiyona rekoru ile 17 yaş, 18 yaş ve 19+ yaş yeni Türkiye rekorlarının da sahibi olarak elde edilmesi güç bir başarıya imza atarak bizleri gururlandırmıştır. Milli yüzücümüzü bu başarısından dolayı tebrik ediyor, antrenörü Aykut Çelik'e teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyorum."