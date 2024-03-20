Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Mısır'da düzenlenen Para Halter Dünya Kupası'nda altın madalya kazanan Besra Duman'ı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Mısır'da düzenlenen Para Halter Dünya Kupası'nda 55 kiloda altın madalya kazanarak Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazanan Besra Duman'ı tebrik etti.
Bak, yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadeleri kullandı:
"Mısır'ın Sharm El Sheikh şehrinde gerçekleşen Para Halter Dünya Kupası'nda 55 kilo kadınlarda mücadele eden Besra Duman toplamda elde ettiği 338 (110-113-115) kiloluk derecesiyle altın madalya, bireyselde ise 115 kiloluk derecesiyle ikinci sırada yer alarak gümüş madalya aldı. Bu başarılarıyla Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazanan milli sporcumuzu canı gönülden tebrik ediyor, Besra Duman'ın başarılarının devamını diliyorum."
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Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, TFF 2. ve TFF 3. Lig kulüp başkan ve yöneticileri, Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun iftar yemeğinde bir araya geldi. Başkan Büyükekşi, Ramazan'ın toplumsal dayanışma, birlik ve beraberlik ayı olduğunu vurgulayarak katılımcılara teşekkür etti. Ayrıca, Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında yaşanan olaylara da değinen Büyükekşi, dostluk, sevgi ve kardeşliğe ihtiyaç olduğunu belirtti.
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