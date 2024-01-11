Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ecem Güzel\'i kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yelken branşında Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na Türkiye'ye ilk kotayı kazandıran milli sporcu Ecem Güzel'i kutladı.

Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

" Arjantin'in Mar del Plata şehrinde düzenlenen ILCA 6 Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda Altın Grup'ta mücadele eden ve yarışı 289 puanla 39. sırada tamamlayarak ülkemize Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na yelken branşındaki ilk kotasını kazandıran milli sporcumuz Ecem Güzel'i kutluyorum. Milli sporcumuzun bu önemli başarısında emeği geçen başta ailesi olmak üzere, kulübü Galatasaray'a, antrenörlerine ve destek veren herkese teşekkür ediyor, Ecem Güzel'e Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum."