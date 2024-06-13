Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ersu Şaşma'yı tebrik etti

Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, erkekler sırıkla atlamada bronz madalya kazanarak tarihi başarı elde eden Ersu Şaşma'yı tebrik etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre bakan Bak, İtalya'da düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda sırıkla atlamada Türkiye'ye ilk madalyasını kazandıran Ersu Şaşma için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

"İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda erkekler sırıkla atlamada 5.82'lik atlayışıyla bronz madalya kazanarak organizasyon tarihinde sırıkla atlamada madalya alan ilk Türk sporcumuz olan Ersu Şaşma'yı kutluyorum. Ersu Şaşma, daha önce hiç madalyamızın olmadığı sırıkla atlamada tarihi başarı elde ederek bizleri gururlandırdı. Milli sporcumuzun bronz madalya kazanmasında emeği olanlara teşekkür ediyorum. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil edecek olan Ersu Şaşma'ya başarılar diliyorum."