Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümünü milli sporcuların madalya sevinçleriyle kutladı - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümünü milli sporcuların madalya sevinçleriyle kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul\'un fethinin 571. yıl dönümünü milli sporcuların madalya sevinçleriyle kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümünü milli sporcuların madalya sevinçlerinin yer aldığı özel bir video ile kutladı. Bakan Bak, sosyal medya üzerinden paylaştığı görüntülü mesajında, İstanbul'un fethinin önemine vurgu yaparak, her yaşta her gönülde bu fetih ruhunun olduğunu belirtti. Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, Paralimpik Oyunları şampiyonu Abdullah Öztürk ve milli boksör Buse Naz Çakıroğlu'nun madalya sevinçlerinin de yer aldığı kutlama mesajında, fetih ruhunun herkesin içinde olduğu vurgulandı.

29.05.2024 11:03
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümünü olimpiyat şampiyonu milli sporcuların madalya sevinçlerinin de yer aldığı özel video ile kutladı.

Bakan Bak, İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümünü kutlamak için sosyal medyadan paylaştığı görüntülü mesajında, "21 yaşındaki Mehmed'in Fatih olma yolundaki iradesiyle, her yaşta her gönülde, bu 'Fetih' senin!. İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümünü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, 2016 Rio ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları şampiyonu Abdullah Öztürk ile Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu'nun madalya sevinçlerinin de yer aldığı kutlama mesajı görüntülerinde, "Herkes 'Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın', dedi. Kaçtı Fatih'in yaşı? Herkes Fatih olabilir miydi? Fetih için hangi yaşta olmak gerekirdi? Asıl marifet ruhtaydı. Ruhu genç olan herkes Fatih'ti. Avni mahlasıyla dizelerde coşan, komutan edasıyla surlara koşan, atını denize süren, gemileri karadan yürüten, 6 dile hakim, yeni çağlar açan herkes Fatih'ti. Genç, çocuk, yaşlı, kadın ve erkek dün olduğu gibi bugün de gönülleri fethetmek için çalışıyoruz ve biliyoruz ki bu fetih hepimizin." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA

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