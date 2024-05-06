Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli okçu Elif Berra Gökkır'ı tebrik etti - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli okçu Elif Berra Gökkır'ı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli okçu Elif Berra Gökkır\'ı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Almanya'da düzenlenen Avrupa Kıtasal Kota Yarışması'nda bronz madalya kazanan milli okçu Elif Berra Gökkır'ı tebrik etti. Bakan Bak, genç sporcuya Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diledi.

06.05.2024 13:33
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Almanya'da düzenlenen Avrupa Kıtasal Kota Yarışması'nda Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanan milli okçu Elif Berra Gökkır'ı tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında, "Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen Okçuluk Avrupa Kıtası Olimpiyat Elemeleri'nde bronz madalya kazanarak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanan milli okçumuz Elif Berra Gökkır'ı canı gönülden tebrik ediyorum. 17 yaşındaki genç sporcumuza, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli okçu Elif Berra Gökkır'ı tebrik etti - Son Dakika

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