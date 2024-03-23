Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Muğla'da spor tesislerinin önemini vurguladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Muğla'da spor tesislerinin önemini vurguladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Muğla\'da spor tesislerinin önemini vurguladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Köyceğiz ilçesinde düzenlenen bir etkinlikte sporcu ve vatandaşlarla bir araya geldi. Konuşmasında, Muğla'da yapılan spor tesislerinin önemine değinen Bakan Bak, çocukları ve gençleri bu tesislere yönlendirmeleri konusunda anne ve babalara çağrıda bulundu. Ayrıca, Köyceğiz'e yeni tesisler kazandırılacağını ve Muğla'nın sporun başkenti olacağını belirtti. Bakan Bak, ayrıca Türkiye genelinde 3,5 milyon çocuğun yetenek taramasından geçirilerek spora yönlendirildiğini ifade etti.

23.03.2024 16:59  Güncelleme: 17:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde sporcu ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Köyceğiz Toparlar Mahallesi'ndeki "Halk Buluşması" etkinliğinde konuşan Bak, Muğla'da çok önemli eserler yaptıklarını söyledi.

Köyceğiz'de bin kişilik kapalı spor salonu yaptıklarını ve Gençlik Merkezi'ni de bitirdiklerini anlatan Bakan Bak, "25 mahallenin 21 tanesine halı saha yaptık. Üç tane de voleybol ve basketbol sahası yaptık. Bunların hepsi Köyceğiz'in gençleri için. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bu tesisleri çocuklarımız için yapıyoruz. Anne ve babalara sesleniyoruz. Çocuklarınızı alın bu tesislere getirin, spor yapsınlar, basketbol oynasınlar, voleybol oynasınlar, futbol oynasınlar, çeşitli aktivitelere katılsınlar." dedi.

Gençlerin her zaman sporla iç içe olmasını dileyen Bakan Bak, şöyle konuştu:

"Gençlerimiz, gençlik merkezlerimize gelsinler. Tiyatro, sanat, kültür etkinliklerine katılsınlar. Her zaman sporun içerisinde olsunlar. Sporu tabana yaymak için çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın sporun içerisinden gelmesi, gençlere destek vermesi ile Türkiye bir spor devrimi yaşamaktadır. Spor tesislerin yapımı hızla devam etmektedir. Dünyada en fazla spor tesisi yapan ülke şu anda Türkiye'dir. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak binlerce tesis yaptık. Muğla, sporun başkenti olacak noktada tesislerimiz var. Özellikle Köyceğiz'de su sporlarında, kanoda önemli bir güç var. İnşallah projesini tamamladığımız o tesisi yapacağız ve daha modern bir şekilde Türk sporuna hizmet edecek."

Dört mahalleye daha halı saha yapılacağını belirten Bakan Bak, "Başkan, Köyceğiz Belediyespor Hentbol Takımı'nın Süper Lig'de olduğunu söyledi. Avrupa'yı hedefliyor. Avrupa yolunda başarılar diliyoruz. Onlar için de antrenman salonu istedi. Diğer branşlar için de antrenman tesisleri istedi. Köyceğiz'e yakışır, güzel bir kompleks kazandırırız. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye genelinde 3,5 milyon çocuğu yetenek taramasından geçirerek, onları spora yönlendirdiklerini dile getirdi.

Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın'ın donanımlı bir kişiliğe sahip olduğunu anlatan Bakan Bak, şunları kaydetti:

"O yüzden Köyceğiz'de Kamil Ceylan'a Muğla Büyükşehir'de Aydın Ayaydın'a destek olacağız. Zor değil, başaracağız. Bu sefer 31 Mart'ta sandıkları gümbür gümbür patlatacağız. Hep beraber Muğla'yı ayağa kaldıracağız. AK Parti eser üreten, hizmet üreten partidir. Durmak yok yola devam. Bu millete hizmete devam. Muğla'da da üç tane stadyum yapacağız. Salonlar yapacağız, yüzme havuzları yapacağız."

Bakan Bak, alanda kano ve kürek sporcularıyla sohbet edip fotoğrafta çektirdi.

Etkinliğe, AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, AK Parti İl Başkanı Gültekin Akça, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, AK Parti Muğla Koordinatörü İbrahim Aydın da katıldı.

Kaynak: AA

Gençlik ve Spor Bakanı, Köyceğiz, Gençlik, Türkiye, Muğla, Spor, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Muğla'da spor tesislerinin önemini vurguladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • TFF 2. Lig'de 32. hafta maç sonuçları
    17:59 TFF 2. Lig'de 32. hafta maç sonuçları

    TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 32. hafta maçları yapıldı. Bursaspor-Kırklarelispor maçı 0-2, Ankara Demirspor-Zonguldak Kömürspor maçı 1-1, Beyoğlu Yeni Çarşı-1461 Trabzon FK maçı 2-2, Altınordu-Esenler Erokspor maçı 2-1, Nazilli Belediyespor-Hes İlaç Afyonspor maçı ise 0-0 berabere sonuçlandı.

  • TFF 3. Lig'in 25. haftası maç sonuçları
    17:55 TFF 3. Lig'in 25. haftası maç sonuçları

    TFF 3. Lig'in 25. haftası, yapılan 5 maçla başladı. Karşılaşmaların sonuçları şöyle: 1. Grup: Kepezspor-Artvin Hopaspor: 2-1, İnegöl Kafkasspor-52 Orduspor FK: 1-0. 2. Grup: Karşıyaka-Anadolu Üniversitesi: 1-0. 3. Grup: Silivrispor-Karaköprü Belediyespor: 1-0, Akhisarspor-Sivas Dört Eylül: 2-2.

  • Beşiktaş BOA, Nesibe Aydın'ı 89-71 yenerek 1-0 öne geçti
    17:46 Beşiktaş BOA, Nesibe Aydın'ı 89-71 yenerek 1-0 öne geçti

    ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Beşiktaş BOA, Nesibe Aydın'ı 89-71 yenerek 1-0 öne geçti. İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği serinin ikinci maçı, 25 Mart Pazartesi günü Nesibe Aydın'ın ev sahipliğinde oynanacak.

  • Down sendromlu cimnastikçiler tarihi bir başarı elde etti
    17:41 Down sendromlu cimnastikçiler tarihi bir başarı elde etti

    Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki down sendromlu cimnastikçiler, Antalya'da düzenlenen Trisome Oyunları'nda toplam 20 madalya kazanarak tarihi bir başarı elde etti. Artistik cimnastikte Alper Öztürk dünya şampiyonu olurken, Sümeyye Uruk da gümüş madalya kazandı. Ritmik cimnastikte ise Selin Naz Özcan 2 altın madalya ve genel tasnifte dünya ikincilik kupası elde etti.

  • Fenerbahçe Opet, Türk Hava Yolları'nı yenerek Kadınlar Kupa Voley finaline yükseldi
    17:23 Fenerbahçe Opet, Türk Hava Yolları'nı yenerek Kadınlar Kupa Voley finaline yükseldi

    AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonunda yarı finalde Türk Hava Yolları'nı 3-1 yenen Fenerbahçe Opet, ilk finalist oldu. Fenerbahçe Opet'in finaldeki rakibi, VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit maçının ardından belli olacak. Kadınlar Kupa Voley'de final maçı yarın saat 17.00'de oynanacak.

  • Ümitler Türkiye Kuraş Şampiyonası Karaman'da başladı
    17:19 Ümitler Türkiye Kuraş Şampiyonası Karaman'da başladı

    Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu faaliyetleri içinde yer alan Ümitler Türkiye Kuraş Şampiyonası, Karaman'da başladı. Kazım Karabekir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada, 19 ilden 220 sporcu mücadele ediyor. Şampiyonaya ilginin yüksek olduğunu belirten Karadeniz, katılım gösteren sporcu, antrenör ve hakemlere başarı diledi. Organizasyon, yarın yapılacak müsabakalarla sona erecek.

  • Corendon Alanyasporlu futbolcular imza gününde taraftarlarla buluştu
    17:16 Corendon Alanyasporlu futbolcular imza gününde taraftarlarla buluştu

    Alanyasporlu futbolcular Efecan Karaca ve Joao Novais, Alanyaspor Store Mağazası'nda düzenlenen imza gününde taraftarlarla bir araya geldi. Taraftarlar, forma ve lisanslı ürünleri imzalattı ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Etkinlik mağaza önünde hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

  • Takımı ligden çekecekler mi? Fenerbahçe'de tüm eski başkanlar bir araya gelecek
    17:14 Takımı ligden çekecekler mi? Fenerbahçe'de tüm eski başkanlar bir araya gelecek

    Fenerbahçe, 27 Mart'ta düzenlenecek olan iftar yemeğine tüm eski başkanlarını ve yöneticilerini davet etti. Sarı-lacivertliler, bu organizasyonda 2 Nisan'daki Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı öncesinde, kulübün tüm önde gelenleriyle son kez fikir alışverişinde bulunmayı hedefliyor.


17:00 Yeniden Refah Partisi’nin seçime 1 hafta kala Şanlıurfa’da düzenlediği mitinge dev katılım Yeniden Refah Partisi'nin seçime 1 hafta kala Şanlıurfa'da düzenlediği mitinge dev katılım
15:38 Rusya lideri Putin’den ilk açıklama: Saldırıya dahil olan herkesi bulacağız Rusya lideri Putin'den ilk açıklama: Saldırıya dahil olan herkesi bulacağız
15:06 Moskova’yı kana bulayan saldırganın ilk sözleri: 5 bin 400 dolar para aldım Moskova'yı kana bulayan saldırganın ilk sözleri: 5 bin 400 dolar para aldım
09:45 Moskova’daki terör saldırısında ölenlerin sayısı 150’ye yükseldi İşte kanlı geceden tüm ayrıntılar Moskova'daki terör saldırısında ölenlerin sayısı 150'ye yükseldi! İşte kanlı geceden tüm ayrıntılar
17:14 Takımı ligden çekecekler mi Fenerbahçe’de tüm eski başkanlar bir araya gelecek Takımı ligden çekecekler mi? Fenerbahçe'de tüm eski başkanlar bir araya gelecek
17:00 Cezaevi izniyle gelen şahıs ablasını bıçakla rehin aldı Cezaevi izniyle gelen şahıs ablasını bıçakla rehin aldı
16:19 Mersin’de iş çıkışı öldürülen gencin katili yakalandı Mersin'de iş çıkışı öldürülen gencin katili yakalandı
16:17 Oyuncu Blake Lively, fotoğrafından oynama yaptığı için eleştirdiği Kate Middleton’dan özür diledi Oyuncu Blake Lively, fotoğrafından oynama yaptığı için eleştirdiği Kate Middleton'dan özür diledi
15:56 Esra Ezmeci, Bağcılar’daki sucu skandalına öfke kustu: Hadım edilsin Esra Ezmeci, Bağcılar'daki sucu skandalına öfke kustu: Hadım edilsin
14:39 Ankara mitingine kaç kişi katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan sayı verdi, alandakiler coştu Ankara mitingine kaç kişi katıldı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sayı verdi, alandakiler coştu
13:51 Halis Serbest, Bergen filmine açtığı tazminat davasını kaybetti Halis Serbest, Bergen filmine açtığı tazminat davasını kaybetti
13:18 AK Partili Akbaşoğlu, dört gözle ek zam bekleyen emeklilere tarih verdi AK Partili Akbaşoğlu, dört gözle ek zam bekleyen emeklilere tarih verdi
12:57 Kimse bunu beklemiyordu Acun Ilıcalı’dan çok konuşulacak Ali Koç sözleri Kimse bunu beklemiyordu! Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak Ali Koç sözleri
12:45 Yer: Esenyurt Kocasını okey masasında başka bir kadınla görünce çıldırdı Yer: Esenyurt! Kocasını okey masasında başka bir kadınla görünce çıldırdı
12:16 Minibüs şoförü, trafikte tartıştığı kadın sürücüye saldırdı Minibüs şoförü, trafikte tartıştığı kadın sürücüye saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2024 18:00:58. #1.11#
SON DAKİKA: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Muğla'da spor tesislerinin önemini vurguladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement