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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan Mirkan Kurt için başsağlığı mesajı - Son Dakika
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Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan Mirkan Kurt için başsağlığı mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trabzonspor'un altyapı futbolcusu Mirkan Kurt'un vefatı üzerine bir başsağlığı mesajı yayımladı. Bak, taziye mesajında derin bir üzüntüyle Mirkan Kurt'un hayatını kaybettiğini belirterek, sporcuya Allah'tan rahmet diledi ve ailesine, yakınlarına ve Trabzonspor camiasına başsağlığı dileklerini iletti.

01.04.2024 10:43  Güncelleme: 10:44
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trabzonspor'un altyapı futbolcusu Mirkan Kurt'un vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Bak, taziye mesajında "Trabzonspor'un altyapı futbolcusu Mirkan Kurt evladımızın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. 11 yaşında yaşamını yitiren sporcumuza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Trabzonspor camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan Mirkan Kurt için başsağlığı mesajı - Son Dakika

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