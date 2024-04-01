Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan Mirkan Kurt için başsağlığı mesajı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu futbol takımıyla bir araya geldi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde futbol takımıyla bir araya geldi. Başkan Koç, oyunculara Olağanüstü Genel Kurul'da alınması beklenen kararları anlattı ve kişisel fikirlerini sordu. Takım kaptanları da takımın güçlü ve kenetlenmiş bir şekilde mücadele etmek istediğini ifade etti. Başkan Koç, alınacak kararlara göre hiçbir şey yapmama durumunun ihtimal dahilinde olmadığını belirtti.