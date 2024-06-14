Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Özel Sporcular 4x100 Metre Kadın Bayrak Takımı'nı tebrik etti

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Virtus Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda dünya rekoru kırarak altın madalya kazanan Türkiye Özel Sporcular 4x100 Metre Kadın Bayrak Takımı'nı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

" İsveç'in Uppsala kentinde devam eden Virtus Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 4x100 metrede dünya rekoru kırarak Avrupa şampiyonu olan Aysel Önder, Reyhan Taşdelen, Fatma Damla Altın ve Esra Bayrak'tan oluşan kadın milli takımımızı kutluyorum. Milli sporcularımızın başarısında emeği olanlara teşekkür ediyor, devam eden şampiyonada mücadele edecek sporcularımıza başarılar diliyorum."