Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik Haftası Etkinlikleri kapsamında Anıtkabir\'i ziyaret etti

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve beraberindeki heyet, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Gençlik Haftası Etkinlikleri kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti.

Bakan Bak başkanlığında, bakan yardımcıları, genel müdürler, gençler, sporcular ve diğer ilgililerden oluşan heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Bakan Bak'ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Beraberindekilerle Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Bak, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni yüzyılının ilk Gençlik Haftası'nda ülkemizin dört bir yanından gelen gençlerimizle birlikte manevi huzurunuzdayız. Hiçbir gücün bozamayacağı sarsılmaz birlik ruhuyla Türkiye için çok daha ihtişamlı günleri gençlerimizle omuz omuza kuruyoruz. Bu yolda en güçlü ilham kaynağımız, Türk tarihine unutulmaz izler bırakan kahramanların milli mücadele ruhuyla hareket etme kabiliyetidir. Gururla ifade etmek isterim ki Türkiye'nin gençleri, işaret ettiğiniz muasır medeniyetler düzeyine erişmiş ülkemizde güçlü imkanlarla yarınlara hazırlanıyorlar. Sporda, bilimde ve sanatta dünyanın dört bir yanında şanlı bayrağımızı layıkıyla temsil ediyorlar. Bundan tam 100 yıl önce Paris 1924 Olimpiyatları'nda temsil edilen, küllerinden henüz doğmuş Türkiye Cumhuriyeti, bugün Paris 2024'te yüzlerce sporcumuz tarafından yeniden temsil edilecek. Bir asır sonra aynı yerde aynı ruhla ve çok güçlü imkanlarla ay-yıldız için ter dökecek sporcularımızın tüm başarıları zatıalinize ve kahraman ecdadımıza armağanımızdır. Bu vesileyle sizi ve bu topraklar için mücadele etmiş tüm şehit ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Ruhunuz şad olsun."

Bakan Bak daha sonra Anıtkabir'e gelen sporcu ve gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.