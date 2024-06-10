Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, WADA Başkanı ile görüştü

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı Başkanı Witold Banka ile Polonya'da bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Başkanı Witold Banka ile Polonya'nın başkenti Varşova'da görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Veli Ozan Çakır da yer aldı.

Bakan Bak, Türkiye'nin dopingle mücadele konusuna 'Sıfır tolerans' ilkesi doğrultusunda çok önem verdiğini ifade ederek, Ulusal Dopingle Mücadele Kanunu hakkında WADA Başkanı Witold Banka'ya bilgi verdi.

Görüşmede, yaklaşan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) ile Paris 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları ve Türkiye'de spor alanında yürütülen çalışmalar başta olmak üzere birçok konuda görüş alışverişinde bulunuldu.

WADA Başkanı Witold Banka ise, Bakan Dr. Osman Aşkın Bak'a dopingle mücadelede Türkiye'de yürütülen faaliyetler dolayısıyla tebrik ve teşekkürlerini iletirken, dopingle mücadelede tüm ülkelerin sürekli işbirliği halinde olması gerektiğini vurguladı. - İSTANBUL