Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, WADA Başkanı ile görüştü - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, WADA Başkanı ile görüştü

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Polonya'da Dünya Dopingle Mücadele Ajansı Başkanı Witold Banka ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye'nin dopingle mücadele konusuna verdiği önem ve Ulusal Dopingle Mücadele Kanunu hakkında bilgi verildi. Ayrıca, yaklaşan EURO 2024 ve Paris 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları ile Türkiye'deki spor çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

10.06.2024 14:24
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı Başkanı Witold Banka ile Polonya'da bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Başkanı Witold Banka ile Polonya'nın başkenti Varşova'da görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Veli Ozan Çakır da yer aldı.

Bakan Bak, Türkiye'nin dopingle mücadele konusuna 'Sıfır tolerans' ilkesi doğrultusunda çok önem verdiğini ifade ederek, Ulusal Dopingle Mücadele Kanunu hakkında WADA Başkanı Witold Banka'ya bilgi verdi.

Görüşmede, yaklaşan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) ile Paris 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları ve Türkiye'de spor alanında yürütülen çalışmalar başta olmak üzere birçok konuda görüş alışverişinde bulunuldu.

WADA Başkanı Witold Banka ise, Bakan Dr. Osman Aşkın Bak'a dopingle mücadelede Türkiye'de yürütülen faaliyetler dolayısıyla tebrik ve teşekkürlerini iletirken, dopingle mücadelede tüm ülkelerin sürekli işbirliği halinde olması gerektiğini vurguladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, WADA Başkanı ile görüştü - Son Dakika

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