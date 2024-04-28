Gençlik ve Spor Bakanı Samet Gümüş\'ü Avrupa Boks Şampiyonası\'ndaki Altın Madalyası İle Kutladı

Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Boks Şampiyonası'nda erkekler 51 kiloda altın madalya kazanan Samet Gümüş'ü yayımladığı mesajla kutladı.

Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

" Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda erkekler 51 kiloda altın madalya kazanan Samet Gümüş'ü kutluyorum. Erkeklerde 13 yıl aradan sonra ülkemize Avrupa şampiyonluğu getiren milli sporcumuza ve bu başarısında emeği olanlara teşekkür ediyorum. Sona eren Avrupa Boks Şampiyonası'nı 3 altın ve 2 bronz madalyayla tamamlayan sporcularımızın da başarılarının devamını diliyorum."