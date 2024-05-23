Gençlik ve Spor Bakanı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kotası alan milli sporcuları tebrik etti

Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kotası alan milli sporcular Vedat Albayrak ve Mihael Zgank için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kotası alan milli sporcular Vedat Albayrak ve Mihael Zgank'ı yayımladığı mesajla tebrik etti. Bakan Bak tebrik mesajında, " Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de yapılan Dünya Judo Şampiyonası'nda elde ettikleri sıralamaya göre Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kotası alan erkekler 80 kiloda Vedat Albayrak ile 90 kiloda Mihael Zgank'ı tebrik ediyorum. Vedat Albayrak ve Mihael Zgank'a Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL