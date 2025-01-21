Gençlik ve Spor Bakanlığı 2025'te 43 gençlik kampıyla kapılarını açtı

Spor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl ücretsiz olarak düzenlenen Gençlik Kampları, 2025 yılının ilk günlerinde yoğun ilgiyle karşılandı. Yeni yılda 43 gençlik kampında toplam 5 bin 72 gencin katılımıyla faaliyetlere başlandı. Bu yıl ilk kez hayata geçirilen Temel Yaşam Becerileri Atölyeleri, pilot olarak seçilen 5 gençlik kampında uygulamaya alındı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Gençlik Kampları, her yıl binlerce genci bir araya getirerek onların kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlıyor.

2025 yılı gençlik kampları programı, toplam 43 kampta 5 bin 72 gencin katılımıyla başladı. Gençlik kamplarını daha verimli hale getirmek amacıyla bu yıl ilk kez uygulanan Temel Yaşam Becerileri Atölyeleriyle gençlere günlük yaşamda yararlı olacak beceriler kazandırılması hedefleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2025 yılı gençlik kampları, mevsimlere göre dört döneme ayrılarak gençlere yıl boyunca katılım fırsatı sunuyor. Kış, ilkbahar, yaz ve sonbahar dönemlerine göre organize edilen kamplarda, toplamda 42 bin 364 gencin ağırlanması planlanıyor. Yaz döneminde ise 47 bin 758 genç, doğa ve deniz kamplarında buluşacak.

Gençlik kamplarına ek olarak Kariyer ve Motivasyon Kampları, Medeniyet, Tarih ve Kültür Kampları ile Bilim Kampları düzenleniyor. Bu programlar, gençlerin kişisel gelişimlerini desteklemenin yanı sıra sosyal farkındalıklarını artırmayı amaçlıyor.

2025'in en yenilikçi eğitimi: Temel Yaşam Becerileri Atölyeleri

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, gençlerin günlük yaşamlarında ihtiyaç duyabilecekleri becerileri kazanmalarını sağlamak için Temel Yaşam Becerileri Atölyelerini hayata geçirdi. Antalya Alaaddin Keykubat, İstanbul Marmaracık Şehit Halil Kantarcı, Kastamonu Yolkonak, Mersin Mehmet Akif Ersoy ve Manisa Kula Gençlik Kampları, bu yenilikçi programın pilot uygulama alanları olarak belirlendi.

Temel Yaşam Becerileri Atölyelerinde gençlere; çadır kurma, basit yemek yapma ve tesisat bilgisi gibi temel beceriler, ilk yardım uygulamaları ve temel afet bilgisi gibi sağlık becerileri, elektrik ve su tesisatına yönelik temel bilgiler gibi teknik beceriler, bahçe bakımı ve çevre dostu uygulamalar gibi çevre bilincini artırıcı yeşil beceriler kazandırılıyor.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından pilot uygulama sonuçları analiz edilecek ve 2025 yaz dönemine kadar Temel Yaşam Becerileri Atölyeleri'nin ülke genelindeki 43 gençlik kampında yaygınlaştırılması sağlanacak. Bu eğitimlerle, gençlerin bireysel bağımsızlıklarını artırılmasının yanı sıra sosyal ve çevresel farkındalıklarının güçlendirilmesi hedefleniyor. - İSTANBUL