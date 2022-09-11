Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Türkiye Triatlon Federasyonu ve Beykoz Belediyesi iş birliğiyle bu yıl ikinci kez düzenlenen 2022 İstanbul Oral-B Uluslararası Boğaziçi Triatlonu sona erdi.

Organizasyona Türkiye ve dünyadan 800'e yakın triatlet katıldı.

İstanbul Oral-B Uluslararası Boğaziçi Triatlonu'nda sporcular; 2,3 kilometre yüzme, 40 kilometre bisiklet ve 10 kilometre koşudan oluşan parkurda mücadele etti. Sabah saat 06.30'da yüzme etabıyla başlayan mücadelede bisiklet etabı için Fatih Sultan Mehmet Köprüsü tek taraflı olarak trafiğe kapatıldı. Triatlonun yüzme etabı Kanlıca-Küçüksu arasında, koşu etabı Küçüksu-Çubuklu arasında gerçekleşti. Organizasyonda dereceye giren atletler, Küçüksu Mesire Alanı'nda düzenlenen törenle madalyalarını aldı.

Yarışta genel klasmanda Antalya Spor Kulübü'nden Bahadır Tama, 2 saat 7 dakika 51 saniyelik derecesiyle birinci oldu. Elit erkekler kategorisinde birinciliği ise TSK Spor Gücü'nden Ali Akaydın elde etti.

Organizasyonda dereceye girenler şöyle:

Yaş grubu erkekler genel klasman

1. Bahadır Tama (Antalya Spor Kulübü)

2. Oleg Astanin (TRIA Spor)

3. Dinçer Yılmaz (TSK Spor Gücü)

Yaş grubu kadınlar genel klasman

1. Ece Calp (İzmir Yüzme Triatlon Kulübü)

2. Melda Fatma Derviş (Adalar Su Sporları Spor Kulübü)

3. Merve Güney???????