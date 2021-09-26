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Gençlik ve Spor Bakanlığı Kupası Engel Atlama Yarışmaları, Kocaeli'de yapıldı - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kupası Engel Atlama Yarışmaları, Kocaeli'de yapıldı

26.09.2021 20:21
Gençlik ve Spor Bakanlığı Kupası Engel Atlama Yarışmaları, Kocaeli'de yapıldı, System.String[]

Türkiye Binicilik Federasyonunun faaliyet programında yer alan Gençlik ve Spor Bakanlığı Kupası Engel Atlama Yarışmaları, Kocaeli'de 90 binicinin 70 atla katılımıyla tamamlandı.

Türkiye Binicilik Federasyonunun faaliyet programında yer alan Gençlik ve Spor Bakanlığı Kupası Engel Atlama Yarışmaları, Kocaeli'de 90 binicinin 70 atla katılımıyla tamamlandı.

Kocaeli Atlı Spor Kulübü (KASK) tarafından Kocaeli Atlı Spor Kulübü manejinde düzenlenen müsabakalarda ikinci günün ilk yarışmasında iki binici yer aldı.

70 santimetre Engel Atlama Kocaeli Ticaret Odası Kupası'nda PII Pony kategorisinde Onur Narin "Silver Star" adlı atıyla birinci oldu, diğer yarışmacı ise elendi.

Yeni biniciler kategorisinde Zeynep Ersoy "Lesly" adlı atıyla parkuru birinci bitirdi. Melis Keser "Diablo" ile ikinciliği, Seçil Mert "Victorie" ile üçüncülüğü elde etti.

Kocaeli Sanayi Odası Kupası 100 santimetre engel atlama yarışması yeni biniciler kategorisinde Asya Burak Toğlukdemir "İmagine" adlı atıyla birinci, Melis Keser "Diablo" ile ikinci, Özge Özay "Sayuri" ile üçüncü oldu.

Genç ve yetişkin binicilerde Benhür Çavdarlı "Carl" isimli atıyla birinciliği, Zeynep Ayşe Erdoğan "Cassandra" ile ikinciliği, Merve Özoğuz "Lucky" ile üçüncülüğü kazandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kupası 110 santimetre Engel Atlama Yarışması'nda Benhür Çavdarlı "Carl" adlı atıyla birinciliği, Deren Alkumru "Consuela" adlı atıyla ikinciliği, Talha Onur Kopuk "Contiki" adlı atıyla üçüncülüğü elde etti.

Kocaeli Valiliği Kupası 125 santimetre Engel Atlama Yarışması'nda Hasan Şentürk "Gigolo" adlı atıyla birinci, Mina Aslı "Karabatur Kora" ile ikinci, Zeynep Ayşe Erdoğan "Skassina" ile üçüncü sırada yer aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kupası'nın sahibi ise "Lancelot" adlı atıyla Hasan Şentürk oldu. Bu kategoride ikinciliği Burak Korkmaz, atı "Dorossel Topaz"la, üçüncülüğü ise Hasan Şentürk, "Condinino" ile elde etti.

Yarışmanın kupasını AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz verdi. Dereceye giren sporcular ödüllerini Kocaeli Vali Yardımcısı Aslan Avşaroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk, Kocaeli Atlı Spor Kulübü Başkanı Savaş Demirtaş'ın elinden aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kupası Engel Atlama Yarışmaları, Kocaeli'de yapıldı
Gençlik ve Spor Bakanlığı Kupası Engel Atlama Yarışmaları, Kocaeli'de yapıldı
Gençlik ve Spor Bakanlığı Kupası Engel Atlama Yarışmaları, Kocaeli'de yapıldı
Gençlik ve Spor Bakanlığı Kupası Engel Atlama Yarışmaları, Kocaeli'de yapıldı
Gençlik ve Spor Bakanlığı Kupası Engel Atlama Yarışmaları, Kocaeli'de yapıldı

Atlı Spor Kulübü, Türkiye, Kocaeli, Diablo, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gençlik ve Spor Bakanlığı Kupası Engel Atlama Yarışmaları, Kocaeli'de yapıldı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Gençlik ve Spor Bakanlığı Kupası Engel Atlama Yarışmaları, Kocaeli'de yapıldı - Son Dakika
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