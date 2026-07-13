Patnoslu öğrenciler Çanakkale'ye uğurlandı - Son Dakika
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Patnoslu öğrenciler Çanakkale'ye uğurlandı

Patnoslu öğrenciler Çanakkale\'ye uğurlandı
13.07.2026 13:42
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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Bir Destandır Çanakkale' programı kapsamında, 2026 yılında binlerce lise öğrencisi ücretsiz olarak Çanakkale'yi ziyaret ediyor. Program dahilinde Patnos, Hamur ve Tutak ilçelerinden toplam 35 öğrenci, 4 günlük gezide Çanakkale Şehitliği ve tarihi alanları görerek milli ve manevi değerlerini güçlendirecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen "Bir Destandır Çanakkale" programı kapsamında, 2026 yılında da binlerce lise öğrencisi Çanakkale'nin tarihi ve manevi atmosferiyle buluşuyor.

Program kapsamında Patnos Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde ilçeden 15 lise öğrencisi kız, Çanakkale'ye uğurlandı. Ağrı genelinde ise Patnos'un yanı sıra Hamur ilçesinden 10, Tutak ilçesinden ise 10 öğrenci programa katılım sağladı.

Yolculuk dahil 4 gün sürecek gezi boyunca öğrenciler, Çanakkale Şehitliği başta olmak üzere tarihi alanları ziyaret ederek, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesine tanıklık eden mekanları yerinde görme fırsatı bulacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilen programın temel amacı; gençlerin milli ve manevi değerlerini güçlendirmek, tarih bilincini artırmak ve Çanakkale ruhunu yeni nesillere aktarmak olarak ifade edildi.

Patnos Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü yetkilileri, bu tür organizasyonların gençlerin tarihini yerinde öğrenmeleri açısından büyük önem taşıdığını belirterek, öğrencilerin unutamayacakları bir deneyim yaşayacaklarını ve milli-manevi duygularını daha da pekiştireceklerini ifade etti. - AĞRI

Kaynak: İHA

Kültür, Ağrı, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Patnoslu öğrenciler Çanakkale'ye uğurlandı - Son Dakika

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