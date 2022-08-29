Gençlik ve Spor Bakanlığından Küre'ye 270 kişilik spor salonu - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakanlığından Küre'ye 270 kişilik spor salonu

29.08.2022 15:10
Gençlik ve Spor Bakanlığından Küre'ye 270 kişilik spor salonu

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kastamonu'nun Küre ilçesinde yapılan 270 kişi kapasiteli kapalı spor salonunun inşasına devam ediliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kastamonu'nun Küre ilçesinde yapılan 270 kişi kapasiteli kapalı spor salonunun inşasına devam ediliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın onayının ardından Küre Belediye Başkanlığının hibe desteği ile yapımına başlanılan kapalı spor salonunda çalışmalar devam ediyor. 270 kişi kapasitesine sahip spor salonunda inşaat çalışmaları devam ederken, çalışmaların yakın bir zamanda tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın onayı ve Küre Belediye Başkanlığının hibe desteği ile yapımına başladıkları 270 kişilik spor salonu inşaatında çalışmaların son aşamaya geldiğini söyleyen Küre Belediye Başkanı Salih Turan, "İlçemize kapalı spor salonu kazandırılmasında emeği geçen, bizlerden maddi manevi desteğini esirgemeyen devlet büyüklerimize, kişi, kurum ve kuruluşlara şükranlarımızı sunuyoruz. Kapalı Spor Salonu'nu inşaatımızı en kısa sürede tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. Her şeyin en iyisini, en güzelini hak eden ilçemiz için tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz. Durmak yok, çalışmaya, üretmeye devam" dedi. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Kastamonu, gençlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlik ve Spor Bakanlığından Küre'ye 270 kişilik spor salonu - Son Dakika

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