Futbol kulüpleri, kamp için Afyonkarahisar'ı tercih ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Futbol kulüpleri, kamp için Afyonkarahisar'ı tercih ediyor

03.08.2022 12:04
Futbol kulüpleri, kamp için Afyonkarahisar'ı tercih ediyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı yatırımlarıyla konaklama ve iklim avantajını birleştiren Afyonkarahisar, yeni sezon hazırlıkları için çok sayıda futbol kulübüne ev sahipliği yapıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı yatırımlarıyla konaklama ve iklim avantajını birleştiren Afyonkarahisar, yeni sezon hazırlıkları için çok sayıda futbol kulübüne ev sahipliği yapıyor.

Konaklama imkanları ve uygun iklim şartlarıyla futbol kulüplerinin tercihleri arasında bulunan Afyonkarahisar'daki Kocatepe Spor Kompleksi'nde, Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve Bölgesel Amatör Ligi (BAL) takımlarının yanı sıra Rusya, Suudi Arabistan ve Fas temsilcileri yeni sezon hazırlıklarını 10-15 günlük kamplarla gerçekleştiriyor.

Afyonkarahisar Belediyesince işletilen tesislerde, bu yıl da çok sayıda futbol takımının ağırlanması bekleniyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, AA muhabirine, Kocatepe Spor Kompleksi'ndeki kaliteli 14 futbol sahası nedeniyle Afyonkarahisar'ın kulüpler tarafından tercih edilen bir yer olduğunu söyledi.

Kentin iklim şartları ve konaklama imkanlarıyla futbol kampına çok uygun olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Afyonkarahisar'da futbol kampı için her şey mevcut. Bu yıl eylül sonuna kadar Afyonkarahisar'a 60'a yakın futbol kulübü bekliyoruz. Şu ana kadar 20 takım geldi. Suudi Arabistan, Rusya ve Fas'tan da sahalarımızı rezerve etmişler. Afyonkarahisar Belediyemiz ile kamp yapan futbol kulüpleri için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz çünkü Afyonkarahisar termal tesisiyle, gastronomisiyle ve kültürüyle turizm şehri. Şehrimizin spor turizminden de pay almasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Afyonkarahisar spor turizminde de ön plana çıkarılmak isteniyor

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de her yıl çok sayıda futbol kulübünün iklim şartlarının uygunluğu dolayısıyla kenti tercih ettiğini dile getirdi.

Futbol takımları için kros alanı da hazırladıklarına değinen Zeybek, "Kısa süre içerisinde burayı da tamamlayacağız. Sahaların bakımlarını belediye olarak biz üstleniyoruz. Tek gayemiz, Afyonkarahisar'ı spor turizminde de öne çıkarmak." diye konuştu.

Teknik direktörler de imkanlardan memnun

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'ın teknik direktörü Sinan Kaloğlu da ilk etap çalışmalarını İzmir'de yaptıklarını ve ikinci kamp dönemi için Afyonkarahisar'da bulunduklarına dikkati çekerek, "Afyonkarahisar'da kamp dönemi geçirdiğimiz için çok memnunuz. Burada futbol sahalarının yanında çok güzel imkanlar var. Kampta teknik ve taktik antrenmanlarının yanı sıra güç depoluyoruz. İnşallah, sezona da iyi başlayacağız. Genç oyuncularımızla da hedefimiz bu yıl ligde kalmak."değerlendirmesinde bulundu.

2. Lig ekiplerinden Batman Petrolspor'un teknik direktörü Ahmet Yavuz, geçen yıl da Afyonkarahisar'da kamp yaptıklarını, memnun kaldıkları için yine kente geldiklerini vurgulayarak, "Buradaki çalışma ortamı ve saha zeminleri gayet iyi. Hava şartları da çok fazla rahatsız edici değil. Afyonkarahisar'da 15 günlük kampımız ile hazırlık maçlarımız olacak." diye konuştu.

3. Lig ekiplerinden Ayvalıkgücü Belediyespor'un teknik direktörü Mehmet Yıkılmazdağ, üst üste ikinci kez Afyonkarahisar'a geldiklerini belirterek, "Burada iklim şartları dolayısıyla bizim açımızdan çok faydalı geçiyor. Geçen yıl burada kamp yaptık, şampiyon olduk. Sürekli de kamp için Afyonkarahisar'ı tercih ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayvalıkgücü Belediyespor oyuncusu Ertuğrul Yıldırım ise çok fazla futbol sahası ile kaliteli konaklama imkanlarıyla Afyonkarahisar'da bulunmaktan çok memnun olduklarını, aynı zamanda farklı takımlarla hazırlık maçları yapma fırsatı bulduklarını dile getirdi.

YORUMLAR
500
Beypazarı'nda yaz Kuran kursları arası futbol turnuvası başladı Beypazarı'nda yaz Kuran kursları arası futbol turnuvası başladı Aydın'dan gelen gençler Afyonkarahisar'ı keşfetti Aydın'dan gelen gençler Afyonkarahisar'ı keşfetti
Kaynak: AA

Karahisar, gençlik, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol kulüpleri, kamp için Afyonkarahisar'ı tercih ediyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:49 Ağustos ayı kira artış oranı belli oldu! Yüzde 25'i aşamayacak
12:36 Uğur Dündar'dan Fenerbahçelilere forvet müjdesi: Çok az kaldı
12:24 Tayvan'a ziyareti Çin'le krize neden olan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ülkeden ayrıldı
12:18 Sinan Oğan'dan adaylık şartı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakip mi olacak?
11:58 Fenerbahçe'de yeniden Sörloth sesleri yükselmeye başladı
11:48 Trabzonspor'a kötü haber! Marek Hamsik sahalardan haftalarca uzak kalacak
11:50 Nehirde yüzen adamın dünyanın en büyük altın parçalarından birini bulması üzerine ekipler bölgeye akın etti
11:37 Kılıçdaroğlu'ndan tartışılan KPSS soruları hakkında açıklama: Sarayın kendi şaibesini çözme şovuna sadece gülüyorum
11:34 Çin ve ABD arasındaki Tayvan krizi altın fiyatlarının yükselmesine yol açtı
11:33 Kabe'nin etrafındaki bariyerler yıllar sonra kaldırıldı! Müslümanlar yeniden Kabe'ye dokunma imkanı buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 13:34:31. #1.12#
SON DAKİKA: Futbol kulüpleri, kamp için Afyonkarahisar'ı tercih ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement