Üye Girişi
Gençlik ve spor faaliyetleri masaya yatırıldı - Son Dakika

Gençlik ve spor faaliyetleri masaya yatırıldı

10.02.2022 11:45
Gençlik ve spor faaliyetleri masaya yatırıldı

Tekirdağ Valisi Yıldırım, il genelindeki spora ve gençliğe yapılan yatırımlarla ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden bilgi aldı.

Tekirdağ Valisi Yıldırım, il genelindeki spora ve gençliğe yapılan yatırımlarla ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden bilgi aldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün, ülkenin geleceği gençler için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Vali Aziz Yıldırım, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne gitti. Müdürlük önünde Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün tarafından karşılanan Vali Yıldırım, İl Müdürü Üzgün'ü makamında ziyaret etti. Vali Yıldırım'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Üzgün, kent genelinde ülkenin geleceği olan gençliğe büyük önem verdiklerini, şehrin gençliği ve spor faaliyetleri için çalışmaların aralıksız sürdüğünü aktardı.

Ziyaret sonrasında Vali Yıldırım ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün, kurum personeli ile toplantı salonuna geçti. Gerçekleştirilen toplantıda Vali Yıldırım, Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa ve diğer ilçelerdeki gençlik ve spora yönelik yapılan yatırımlar ile faaliyetler hakkında brifing aldı. - TEKİRDAĞ

Gençlik ve spor faaliyetleri masaya yatırıldı
Gençlik ve spor faaliyetleri masaya yatırıldı
Gençlik ve spor faaliyetleri masaya yatırıldı

YORUMLAR
500

Aziz Yıldırım, Ahmet Üzgün, Tekirdağ, gençlik, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gençlik ve spor faaliyetleri masaya yatırıldı - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
11:45 Sanata katkı yapmak isterken, 1.3 milyon dolarlık masraf çıkardı: Güvenlik görevlisi milyon dolarlık resme göz çizdi
11:44 AK Partili Hamza Dağ'dan artan hayat pahalılığı için yorum: İnşallah nisan-mayıs ayları...
11:31 Galatasaray'da yüzleri güldüren Pena gelişmesi
11:29 Kuruluş Osman'da dün neler oldu? Geyhatu, Osman Bey'i öldürmek için nasıl planlar yaptı?
11:24 Son Dakika! TBMM Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü dönem adaylık tartışmalarına noktayı koydu
11:21 Eskisi bitmeden, yeni pandemi için kitap yazmaya başladı! Bill Gates'ten yeni pandemiyi önlemek için öneriler
11:15 Falyalı cinayetinde Söylemez Kardeşler iddiası: Gözaltındakilerden biri Mustafa Söylemez!
11:14 10 Şubat 2022 Perşembe günü altının gram fiyatı 799 lira seviyesinden işlem görüyor
11:14 10 Şubat 2022 Perşembe günü dolar/TL 13,53 seviyelerinde işlem görüyor
11:13 Elektrik faturaları için vatandaşı rahatlatacak destek paketi yolda!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 11:51:41. #1.12#
SON DAKİKA: Gençlik ve spor faaliyetleri masaya yatırıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement